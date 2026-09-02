Viel Photovoltaik-Erzeugung führt zu günstigen Börsenstrompreisen. Dies ist nicht neu, aber Enervis hat es jetzt in einer Studie im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) mal in Zahlen gepackt. Demnach wäre der Börsenstrompreis im vergangenen Jahr durchschnittlich 20 Prozent höher ausgefallen, wenn es keine Photovoltaik-Anlagen in Deutschland gäbe. Insgesamt habe die Photovoltaik die Strombeschaffungskosten für Verbraucher, Gewerbe und Industrie um rund 15,7 Milliarden Euro verringert. Neben den vermiedenen Strombeschaffungskosten von 13,1 Milliarden Euro weist die Studie für 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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