Le 2 septembre/September 2026The common shares of Stardust Metal Corp. (the "Issuer") will be delisted from the CSE at market close today, September 2, 2026.The Issuer will continue to trade on the TSX Venture Exchange.___________________________Les actions ordinaires de Stardust Metal Corp. (l'« Émetteur ») seront radiées de la cote de la CSE à la fermeture des marchés demain, le 2 septembre 2026.L'Émetteur continuera d'être négocié à la Bourse de croissance TSX.Date: Market Close/Clôture du marchés le 2 septembre/September 2026Symbol(s)/Symbole(s): ZIGYIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.