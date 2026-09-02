Innsbruck - Das Innsbrucker GreenTech Startup Serwas Technologies hat das erste Closing seiner Pre Seed Finanzierungsrunde über knapp 300.000 Euro erfolgreich abgeschlossen. Angeführt wird die Finanzierungsrunde von Gateway Ventures als Lead Investor. Beteiligt sind zudem Business Angels aus dem Pioneers Club sowie das MCI Innsbruck. Im Rahmen eines für Oktober geplanten Second Closings soll die Runde gezielt um weitere Investoren erweitert und zusätzliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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