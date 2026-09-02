Der neue, vereinheitlichte Betrugs-Score ist das erste kombinierte Produkt des Unternehmens auf dem Markt seit der Übernahme von Featurespace durch Visa

A2A Protect hat nachweislich Betrugsfälle um mehr als 50 reduziert und dazu beigetragen, unnötige Betrugswarnungen um mehr als 40 zu verringern

Visa (NYSE: V), ein Weltmarktführer im Bereich digitaler Zahlungen, hat heute eine erweiterte Version von A2A Protect vorgestellt, die in Echtzeit Einblicke in Risikobereiche liefert und Banken dabei unterstützt, Betrugsfälle bei Überweisungen von Konto zu Konto zu verhindern, noch bevor Geld von den Kundenkonten abfließt. Die erweiterte Lösung führt einen neuen, vereinheitlichten Betrugs-Score ein Visas erste Integration der Featurespace-Technologie auf dem Markt -, der Finanzinstituten schnellere und klarere Signale liefert, um mehr Betrugsfälle zu erkennen und gleichzeitig unnötige Warnmeldungen zu reduzieren.

Da weltweit immer mehr Account-to-Account (A2A)-Zahlungen getätigt werden, lautet die Prognose, dass das Volumen der A2A-Transaktionen bis 2028 die Marke von 5,8 Billionen überschreiten wird, was einem Anstieg von 160 gegenüber 2024 entspräche1. A2A Protect nutzt fortschrittliche KI sowie ausgereiftes Transferlernen und bietet Banken sofortigen Zugriff auf wichtige globale Risikoerkenntnisse zu A2A-Transaktionen, ohne monatelang darauf warten zu müssen, dass Modelle aus den eigenen Transaktionsdaten der Bank Erkenntnisse gewinnen oder andere Banken einem Konsortium beitreten, sodass vom ersten Tag an Ergebnisse und Mehrwert erzielt werden. Banken, die sich für diese Lösung entscheiden, können zusätzliche Signale auf Netzwerkebene einbeziehen, um die Erkennung neu auftretender Bedrohungen, die im gesamten Ökosystem aktiv sind, zu verbessern.

"Betrüger wechseln schnell zwischen verschiedenen Zahlungsarten hin und her. Finanzinstitute müssen daher ebenso schnell Risikoinformationen erhalten, ohne dabei legitime Zahlungen zu verzögern", so James Mirfin, Head of Risk and Security Solutions bei Visa. "A2A Protect vereint die Netzwerkexpertise von Visa mit der Technologie von Featurespace und schafft so eine leistungsstarke neue Schutzebene, die Finanzinstituten hilft, Betrugsfälle früher zu erkennen."

Für Finanzinstitute, die sich für den Informationsaustausch auf Netzwerkebene entscheiden, hebt A2A Protect aufkommende Betrugs-Hotspots und koordinierte Betrugsaktivitäten hervor Erkenntnisse, die einzelne Finanzinstitute allein möglicherweise nur schwer erkennen können und die dem gesamten Ökosystem helfen, schneller auf neue Bedrohungen zu reagieren. Auf diese Weise erhalten Finanzinstitute einen umfassenderen und frühzeitigeren Überblick über Risiken, was dazu beiträgt, Betrugsversuche bereits vor der Autorisierung zu erkennen. Auswertungen haben gezeigt, dass Visa A2A Protect die Betrugserkennung in den ersten sechs Monaten nach der Einführung um 75 gesteigert hat.

A2A Protect lässt sich über eine einzige API in die bestehenden Systeme von Finanzinstituten integrieren, was die Implementierungszeit verkürzt und den Aufwand reduziert. Jede Warnmeldung beinhaltet eine Erklärung in verständlicher Sprache, warum eine Transaktion als verdächtig markiert wurde. So können Betrugsbekämpfungsteams schnell und entschlossen handeln, ohne dass dies negative Auswirkungen auf vertrauenswürdige Kunden hätte.

Weitere Informationen darüber, wie Visa zur Betrugsbekämpfung im gesamten Ökosystem beiträgt, finden Sie unter Visa.com/security.

Über Visa Inc.

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unsere Mission ist es, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern, und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

____________________ 1 Juniper Research, Global Instant Payments Market Report, September 2025

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