Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt schloss zur Wochenmitte leicht freundlich. Der Leitindex SMI profitierte dabei von seiner defensiven Ausrichtung. Am Markt gingen weiterhin Inflations- und Zinsängste um, allerdings trübten sich die Sorgen mit den US-Daten am Nachmittag etwas ein. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im August weniger stark gestiegen als erwartet. Der sich weiter abkühlende Jobmarkt gebe der Notenbank Fed ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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