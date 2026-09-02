London/Paris/Zürich - Nach zwei schwachen Handelstagen hat der EuroStoxx50 am Mittwoch nur noch leicht nachgegeben. Gestützt wurde der Eurozone-Leitindex von der freundlich in den Tag gestarteten Wall Street, wo die wieder etwas gesunkenen Ölpreise für Beruhigung sorgten. Derweil bleibt die Lage im Nahem Osten angespannt. Der EuroStoxx fiel um 0,11 Prozent auf 6.362,15 Punkte. Ausserhalb des Euroraums stieg der Schweizer Leitindex SMI um 0,20 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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