Die Nordex-Aktie kommt immer stärker unter Druck. Vom April-Hoch bei 51,70 € verlor der Titel in der Spitze bereits rund -31% und markierte am Mittwoch ein Tagestief bei 35,52 €. Aktuell notiert die Aktie mit 36,42 € zudem unter einer weiteren wichtigen Unterstützung. Trotz einer weiterhin überzeugenden Geschäftsentwicklung spricht charttechnisch einiges dafür, dass die Korrektur noch nicht beendet ist. Starke Zahlen helfen dem Kurs nicht An der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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