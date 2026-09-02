Die Evotec-Aktie zeigt heute endlich wieder etwas Leben. Nach dem langen Abverkauf geht es zeitweise um rund +5% nach oben. Auslöser ist eine neue Kooperation im Krebsbereich. Das allein dreht die Story aber noch nicht, dafür waren die letzten Monate einfach zu schwach. Neue Krebs-Kooperation sorgt für etwas Rückenwind Evotec arbeitet künftig mit Plectonic Biotech zusammen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen einen neuen Ansatz gegen solide Tumoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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