Die Adidas-Aktie hat ihre seit Juli laufende Korrektur bis in die bereits Anfang August anvisierte Zielzone ausgedehnt. Vom damaligen Zwischenhoch bei 188,66 € entspricht dies einem Rückgang von rund -22%. Aktuell notiert der Titel bei knapp 150 € und damit genau dort, wo die nächste Richtungsentscheidung ansteht. Gelingt nun der Start einer neuen Aufholjagd? Rekordumsatz trifft auf Kursfrust Die jüngsten Geschäftszahlen liefern durchaus Argumente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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