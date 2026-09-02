Adidas hat sich heute kräftig erholt. Die Aktie legte mehr als 2 Prozent zu und erreichte 151,35 €, nachdem sie zuvor das Juli-Zwischentief erfolgreich getestet hatte und damit wieder in ihre jüngste Handelsrange zurückgefunden hat. Auslöser war eine frische Kaufempfehlung von Barclays. Trotzdem stehen die Papiere im laufenden Jahr 2026 noch immer rund 10 Prozent im Minus. Barclays sieht Trendwende Die neue Barclays-Analystin Viktoria Petrova traut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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