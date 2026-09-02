SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("das Unternehmen" oder "SBC Medical"), eine Medical Services Organization (MSO), die Managementunterstützung in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, gab heute seine Teilnahme an mehreren bevorstehenden Investorenkonferenzen im September 2026 bekannt. SBC Medical wird dort Präsentationen halten und Einzelgespräche mit institutionellen Anlegern führen.

Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die geplanten Teilnahmen des Unternehmens an den bevorstehenden Investorenkonferenzen:

H.C. Wainwright 28th Annual Global Investment Conference

Datum: 14. September 2026

Format: Präsenz (NY)

Anmeldung: https://my.ct.events/register.aspx?meid=cff43623-9e9f-45d4-bbc3-ee19e9c372c1&rpid=a667ca45-171e-4306-98eb-c466e8b7e6c1



ArcStone Kingswood Growth Summit 2026

Datum: 16. September 2026

Format: Präsenz (Toronto)

Anmeldung: https://www.meetmax.com/sched/event_144037/investor_reg_new.html?attendee_role_id=ARCSTONE_ATTENDEE



CLSA 33rd Investors' Forum 2026

Datum: 21. September 2026

Format: Präsenz (Hongkong)

Anmeldung: https://www.clsa.com/forums/



Sidoti Small-Cap Virtual Conference

Datum: 23. und 24. September 2026

Format: Virtuell

Anmeldung: https://www.sidoti.com/events



Lytham Partners Fall 2026 Investor Conference

Datum: 29. und 30. September 2026

Format: Virtuell

Anmeldung: https://lythampartners.com/virtual/

Über SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical ist eine Organisation für medizinische Dienstleistungen, die Managementunterstützung in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, darunter hochspezialisierte ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Haarausfallbehandlung (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine globale Präsenz insbesondere in den Vereinigten Staaten und Asien sowohl durch eigene Betriebsstätten als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus aktiv aus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert, und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit angelegten Referenzindex des US-Aktienmarktes. Geleitet von ihrem Unternehmenszweck "Durch medizinische Innovation zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen" bietet die SBC Medical Group Holdings Incorporated weiterhin sichere, vertrauenswürdige und qualitativ hochwertige medizinische Dienstleistungen an und stärkt gleichzeitig ihren internationalen Ruf für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sbc-holdings.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern stellen lediglich die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen dar, von denen viele naturgemäß unsicher sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeitige Einschätzung des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner Pläne und Strategien zur Erweiterung des Dienstleistungsangebots, des Umsatz- und Gewinnwachstums sowie der Geschäftsaussichten wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell", "Ziele", "hofft" oder die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") aufgeführt sind, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden können.

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Contacts:

Hikaru Fukui Head of IR Department; E-Mail: ir@sbc-holdings.com