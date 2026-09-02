Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert laut einer KI-gestützten Analyse aller Notenbanker-Reden auf eine Zinserhöhung in der kommenden Woche zu. Die Auswertung des Forschungsinstituts ZEW, über die das "Handelsblatt" berichtet, weckt jedoch Zweifel an der verbreiteten Auffassung an den Märkten, wonach eine weitere Zinserhöhung bis Jahresende sehr wahrscheinlich ist.



Vor dem Hintergrund anhaltend hoher Energiepreise und positiver Konjunkturaussichten sei eine Erhöhung des Leitzinses von 2,25 auf 2,5 Prozent "klar vorbereitet", sagt ZEW-Finanzexperte Friedrich Heinemann. Die Einigkeit unter den 27 Notenbankern ist zwar dem aktuellen "Momentum-Indikator" zufolge noch relativ hoch, beginnt aber zu bröckeln. Deshalb sei es "nicht so selbstverständlich", wie die Märkte annehmen, dass der EZB-Rat zu weiteren, raschen Zinserhöhungen entschlossen sei.



Der ermittelte "Momentum-Score" liegt zwar weiterhin klar in dem Bereich, der steigende Zinsen signalisiert. Allerdings längst nicht so deutlich wie in der zweiten Jahreshälfte 2022, als die EZB zu umfangreichen Zinserhöhungen in schneller Abfolge bis auf 4,0 Prozent ansetzte. Der aus den Reden ermittelte Gesamtwert ist seit dem Frühjahr sogar etwas gefallen. Das deutet darauf hin, dass die monatelange Dominanz der "Falken" - also der Befürworter eher hoher Zinsen - schwindet.





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