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WKN: 853260 | ISIN: US4781601046 | Ticker-Symbol: JNJ
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02.09.26 | 21:00
237,05 Euro
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Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
USA Industrie 30
S&P 100
USA 500
1-Jahres-Chart
JOHNSON & JOHNSON Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JOHNSON & JOHNSON 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
236,65237,1021:10
236,65237,0521:10
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CREDO TECHNOLOGY GROUP
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD164,60-20,34 %
DELL TECHNOLOGIES INC419,00+14,29 %
GITLAB INC42,585+9,50 %
JOHNSON & JOHNSON237,05+1,22 %
PALO ALTO NETWORKS INC280,85-10,13 %
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