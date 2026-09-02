Die Ballard Power-Aktie findet auch nach ihrem massiven Absturz noch keinen nachhaltigen Boden. Vom Frühjahrshoch bei 6,60 US$ hat der Brennstoffzellen-Titel inzwischen rund zwei Drittel seines Wertes eingebüßt und notiert aktuell nur noch bei 2,22 US$. Damit rückt bereits die nächste wichtige Unterstützungszone in Reichweite. Für eine echte Trendwende dürfte es jedoch noch zu früh sein. GeoPura macht die Wette größer Mit der geplanten Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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