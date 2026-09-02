New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 53.061 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.665 Punkten 0,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.145 Punkten 0,2 Prozent im Plus.



Für positive Stimmung an der Wall Street sorgte ein optimistischerer Ausblick von Dell auf das Geschäftsjahr. Die Anleger deuteten das offenbar als gutes Signal für den KI-Sektor. Gleichzeitig lässt der Umstand, dass KI-Investitionen immer mehr über Kredit finanziert werden, die Börsianer genau auf die Zinsen und damit auf die Inflationsentwicklung blicken.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1584 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8633 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.390 US-Dollar gezahlt (+1,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 121,84 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 95,40 US-Dollar, das waren 75 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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