Osnabrück - Der FC Bayern München hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals mit einem 4:1-Sieg gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück durchgesetzt.
Bereits in der fünften Minute ging der kämpferische Außenseiter durch ein spektakuläres Volleytor von Robin Meißner in Führung. Doch die Bayern ließen sich davon nicht lange beeindrucken und glichen in der 18. Minute durch Harry Kane aus, der einen präzisen Ball von Joshua Kimmich verwertete. Nur sechs Minuten später drehte Tom Bischof das Spiel zugunsten der Münchner, als er nach einem Abpraller im Strafraum zur Stelle war.
In der zweiten Halbzeit kontrollierte der FC Bayern das Spielgeschehen weitgehend. Michael Olise erhöhte in der 73. Minute auf 3:1, nachdem er einen Pass von Lennart Karl verwertete. Den Schlusspunkt setzte erneut Harry Kane in der 86. Minute mit einem souverän verwandelten Elfmeter, nachdem Pavlovic im Strafraum gefoult worden war.
Bereits in der fünften Minute ging der kämpferische Außenseiter durch ein spektakuläres Volleytor von Robin Meißner in Führung. Doch die Bayern ließen sich davon nicht lange beeindrucken und glichen in der 18. Minute durch Harry Kane aus, der einen präzisen Ball von Joshua Kimmich verwertete. Nur sechs Minuten später drehte Tom Bischof das Spiel zugunsten der Münchner, als er nach einem Abpraller im Strafraum zur Stelle war.
In der zweiten Halbzeit kontrollierte der FC Bayern das Spielgeschehen weitgehend. Michael Olise erhöhte in der 73. Minute auf 3:1, nachdem er einen Pass von Lennart Karl verwertete. Den Schlusspunkt setzte erneut Harry Kane in der 86. Minute mit einem souverän verwandelten Elfmeter, nachdem Pavlovic im Strafraum gefoult worden war.
© 2026 dts Nachrichtenagentur