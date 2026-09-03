Berlin - Der Bundestag sucht einen Caterer für den Empfang nach der Wahl des Bundespräsidenten am 30. Januar. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Ausschreibung.
Bei dem Empfang mit rund 3.000 Gästen sollen mehr als 1.000 Flaschen Wein, 900 Flaschen Sekt und 50 Fässer Bier ausgeschenkt werden. In der Ausschreibung heißt es, es handele sich um ein herausragendes protokollarisches Ereignis, an dem hochrangige Persönlichkeiten teilnähmen.
Gefordert werden mindestens drei Canapés pro Person, zwei Suppen zur Auswahl, Fleisch, Fisch, vegetarische und vegane Speisen in Bio-Qualität. Als Hauptgang stehen Kalbsragout, Roastbeef mit Kartoffelgratin sowie hochwertiger Fisch der Saison mit einer Gemüsebeilage auf der Wunschliste. Auch Personal, Geschirr und die komplette Küchenausstattung muss der Anbieter mitbringen.
Der Empfang findet auf Einladung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) im Paul-Löbe-Haus statt. Politisch gelten derzeit die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) als mögliche Kandidaten. Wem am Ende zugeprostet werden könnte, soll nach den Landtagswahlen im September entschieden werden. Die Caterer-Auswahl soll möglichst bis Ende Oktober fallen.
Bei dem Empfang mit rund 3.000 Gästen sollen mehr als 1.000 Flaschen Wein, 900 Flaschen Sekt und 50 Fässer Bier ausgeschenkt werden. In der Ausschreibung heißt es, es handele sich um ein herausragendes protokollarisches Ereignis, an dem hochrangige Persönlichkeiten teilnähmen.
Gefordert werden mindestens drei Canapés pro Person, zwei Suppen zur Auswahl, Fleisch, Fisch, vegetarische und vegane Speisen in Bio-Qualität. Als Hauptgang stehen Kalbsragout, Roastbeef mit Kartoffelgratin sowie hochwertiger Fisch der Saison mit einer Gemüsebeilage auf der Wunschliste. Auch Personal, Geschirr und die komplette Küchenausstattung muss der Anbieter mitbringen.
Der Empfang findet auf Einladung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) im Paul-Löbe-Haus statt. Politisch gelten derzeit die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) als mögliche Kandidaten. Wem am Ende zugeprostet werden könnte, soll nach den Landtagswahlen im September entschieden werden. Die Caterer-Auswahl soll möglichst bis Ende Oktober fallen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur