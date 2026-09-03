Berlin - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sieht bei der geplanten Rentenreform noch Gesprächsbedarf.



"Wir haben bei der Rente erstmal nur einen Kommissionsbeschluss, das ist ja noch keine politische Einigung", sagte Bas der "Bild". Man wolle das Konzept umsetzen, aber es gebe Bereiche wie bei den Minijobs, wo gerade die Unternehmen sagen, sie bräuchten noch einen Bereich, gerade in der Gastronomie.



Auch bei der Rente selbst seien Fragen offen. Sie frage sich, was mit den Menschen sei, die sehr lange gearbeitet haben, so Bas. In dem Konzept seien ja auch Ideen zur Erwerbsminderungsrente und Berufsunfähigkeitsrente enthalten.



Bas sagte, sie wolle an einer Reform festhalten: "Deshalb: Ich will eine Rentenreform und die brauchen wir auch, weil die junge Generation eine Perspektive haben muss." Zugleich gebe es "Gesprächsbedarf über das ein oder andere Element". Sie warnte jedoch davor, das gesamte Paket wieder aufzuschnüren: "Aber ich warne davor, das Paket komplett aufzumachen, weil dann werden wir keine Reform machen."





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