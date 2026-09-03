Berlin - Der Schauspieler und Entertainer Hape Kerkeling wird an diesem Donnerstag Gast einer Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin sein. Der 61-Jährige wird nach Angaben der Fraktion einen Impulsvortrag halten zum Thema "Alles Ansichtssache? Wo die Toleranz in einer Demokratie ihre Grenzen hat und worauf es jetzt ankommt".



Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Klausurtagung solle unter anderem darüber beraten, wie Trennendes in der Gesellschaft überwunden und Kompromisse als etwas Einigendes begriffen werden könnten. Dazu brauche es eine radikale Solidarität gegen die betriebene Ausgrenzung von rechts. Er sei darum sehr froh, dass man Hape Kerkeling als Gast gewinnen konnte, der nicht zuletzt in einer sehr persönlichen Rede in der Gedenkstätte Buchenwald ausgedrückt habe, wie wichtig ihm ein tolerantes, offenes und zusammenführendes Miteinander sei und dessen Appell an den Erhalt der Demokratie großen Widerhall gefunden habe.



In der zweitägigen Klausurtagung kurz vor der ersten Bundestags-Sitzungswoche nach der Sommerpause will die SPD-Bundestagsfraktion auch über die Zukunft der Arbeit beraten. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) soll über die "Arbeitswelt 2035" referieren, Experten werden über die Auswirkungen der KI auf Beschäftigung und Arbeitsmarkt diskutieren. Zu Beginn der Klausur werden Fraktionschef Matthias Miersch und der Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil einen Bericht zur politischen Lage abgeben, der vor allem im Zeichen der bevorstehenden drei Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern und der heißen Phase der Reformberatungen in der Koalition stehen dürfte.





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