Die neue Lösung wird KI-gestützte Entdeckungsreisen mit den Absichten der Verbraucher, Produktinhalten, KI-gestütztem Traffic und der Conversion verknüpfen.

NIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, gab heute weitere Fortschritte bei seiner "Agentic Commerce Measurement"-Strategie durch eine Zusammenarbeit mit Similarweb (NYSE: SMWB) bekannt. Die Unternehmen arbeiten gemeinsam an einer neuen Lösung, die Marken, Einzelhändlern und Technologieplattformen dabei helfen soll, zu verstehen, wie Produkte in einer zunehmend agentischen Wirtschaft gekauft werden.

Die Arbeit ergänzt die "Commerce Intelligence"-Strategie von NIQ um eine Messkomponente, deren Schwerpunkt darauf liegt, die erstklassigen, KI-fähigen Inhalte von NIQ direkt in die Arbeitsabläufe des agentischen Handels zu integrieren. So verfügen Marken sowie Einzelhändler über die Signale, die sie benötigen, um effektiv zu reagieren.

KI-Agenten bieten mehr als nur die Produktsuche und werden selbst zu einem Bestandteil des Kaufvorgangs. Neue Infrastrukturen, darunter das "Universal Commerce Protocol" von Google und das "Agentic Commerce Protocol" von OpenAI, ermöglichen es Verbrauchern, den gesamten Kaufprozess von der Produktsuche über die Bewertung und Empfehlung bis hin zum Kauf innerhalb einer einzigen KI-Erfahrung abzuschließen.

Dies stellt neue Anforderungen an Messung und Wachstum. Marken und Einzelhändler müssen wissen, ob ihre Produkte in KI-gesteuerten Suchergebnissen erscheinen, ob sie korrekt dargestellt werden und ob diese Sichtbarkeit letztendlich zu Traffic und Umsätzen führt. Außerdem benötigen sie Informationen, wie sie weiter vorgehen sollen.

NIQ bündelt seine Produktinformationen, Daten zum Verbraucherverhalten und Messungen der Einzelhandelsumsätze, um einen umfassenden Überblick über das Verbraucherverhalten sowohl bei traditionellen als auch bei neuen, KI-gesteuerten Entdeckungsreisen zu bieten. Similarweb wird die grundlegenden digitalen Daten bereitstellen und so Einblicke in das KI-gesteuerte Verbraucherverhalten innerhalb generativer KI-Plattformen sowie entlang des agentenbasierten Kaufprozesses ermöglichen.

Zusammen werden diese Funktionen KI-gestützte Entdeckungsprozesse mit messbaren Umsatzergebnissen verknüpfen und es Marken so ermöglichen, die Sichtbarkeit ihrer Produkte zu verbessern, ihre Inhalte zu optimieren, die Conversionrate zu steigern und das Wachstum voranzutreiben. Eine erste Version der Lösung wird im vierten Quartal 2026 verfügbar sein, zunächst für ausgewählte Kategorien und Märkte, wobei das Angebot im Laufe der Zeit erweitert werden soll.

"KI entwickelt sich zu einem neuen Vertriebskanal, und NIQ will dies messbar machen", sagte Troy Treangen, Chief AI and Product Officer bei NIQ "Unsere Kunden möchten wissen, wo KI bereits Einfluss auf ihr Geschäft nimmt, wie schnell dieser Einfluss zunimmt und wie sie darauf reagieren sollen. NIQ verfügt über die KI-fähige Datenbasis sowie die erforderlichen Produkt-, Verbraucher- und Vertriebsinformationen, um diese Fragen zu beantworten. Mit Similarweb können wir diese Informationen auf die gesamte, von KI beeinflusste Customer Journey ausweiten: von der Entdeckung über den Traffic bis hin zur Conversion und zum Verkauf."

Die Lösung konzentriert sich anfangs auf fünf Bereiche:

Absicht der Verbraucher: Was Verbraucher von KI-Assistenten erwarten und welche Bedürfnisse, Fragen oder Aufforderungen ihre Entscheidungen im Bereich des "Agentic Commerce" beeinflussen

Was Verbraucher von KI-Assistenten erwarten und welche Bedürfnisse, Fragen oder Aufforderungen ihre Entscheidungen im Bereich des "Agentic Commerce" beeinflussen Agentische Sichtbarkeit: Wo Produkte angezeigt werden, wenn KI-Assistenten den Käufern Optionen empfehlen, und wie sich die Präsenz einer Marke im Vergleich zu den Mitbewerbern darstellt

Wo Produkte angezeigt werden, wenn KI-Assistenten den Käufern Optionen empfehlen, und wie sich die Präsenz einer Marke im Vergleich zu den Mitbewerbern darstellt Attraktivität von Produktinhalten: Ob die Produktinhalte vollständig, strukturiert und optimiert sind, sodass KI-Assistenten sie finden, verstehen und treffsicher empfehlen können

Ob die Produktinhalte vollständig, strukturiert und optimiert sind, sodass KI-Assistenten sie finden, verstehen und treffsicher empfehlen können KI-getriebener Traffic: Wie viel des Traffics, der auf die Produktseiten von Marken und Händlern gelangt, durch KI-Plattformen generiert wird darunter sowohl direkte Klicks als auch Folgebesuche, die durch agentische Entdeckung beeinflusst werden

Wie viel des Traffics, der auf die Produktseiten von Marken und Händlern gelangt, durch KI-Plattformen generiert wird darunter sowohl direkte Klicks als auch Folgebesuche, die durch agentische Entdeckung beeinflusst werden KI-bedingte Conversion: Wie KI-beeinflusste Interaktionen mit nachweislichem Omnichannel-Kaufverhalten zusammenhängen

"Der Einfluss der KI hört nicht auf, wenn ein Verbraucher eine KI-Plattform verlässt," sagte Susan Dunn, Chief Revenue Officer, Similarweb "Similarweb zeigt die grundlegenden digitalen Signale, die Aufschluss darüber geben, was während der gesamten KI-gesteuerten Customer Journey geschieht. In Verbindung mit den Produkt- und Vertriebsinformationen von NIQ können diese Signale Marken und Einzelhändlern einen klareren Einblick verschaffen, wie sich die KI-gesteuerte Produktsuche in geschäftliche Ergebnisse niederschlägt."

"Agentic Commerce Measurement" erweitert das wachsende KI-Portfolio von NIQ um eine neue, entscheidende Funktion: Es hilft Kunden dabei, den kommerziellen Einfluss der KI auf dem Markt zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren.

Weitere Informationen, darunter erste Produktkategorien, Märkte und Verfügbarkeit, werden im Laufe der Entwicklung bekannt gegeben.

FAQ

Was kündigen NIQ und Similarweb an?

NIQ und Similarweb arbeiten gemeinsam an einer neuen Lösung zur Messung des "Agentic Commerce". Die geplante Lösung soll Marken, Einzelhändlern und Technologieplattformen dabei helfen, zu verstehen, wie KI die Produktsuche, die Kaufabsicht der Verbraucher, den Produkt-Traffic, die Konversion und die verifizierten Online-Umsätze beeinflusst, und entsprechend zu optimieren.

Ist Agentic Commerce Measurement bereits heute verfügbar?

Nein. NIQ arbeitet derzeit an der Entwicklung der Lösung. Eine erste Version der Lösung wird im vierten Quartal 2026 verfügbar sein, zunächst für eine ausgewählte Gruppe von Kategorien und Märkten, die im Laufe der Zeit erweitert werden soll. Weitere Informationen zu den Funktionen, der Verfügbarkeit und der Markteinführung werden im Vorfeld der Markteinführung bekannt gegeben.

Welches Problem geht die Lösung an?

Da Verbraucher zunehmend KI nutzen, um Produkte zu entdecken, zu recherchieren und zu bewerten, müssen Unternehmen mehr darüber wissen, wie sich diese Interaktionen auf ihre geschäftlichen Ergebnisse auswirken. Bestehende Messansätze bieten Einblicke in Bereiche wie den stationären Handel, den E-Commerce, die Suche und die Medien, liefern jedoch keinen umfassenden Überblick über die durch KI vermittelte Customer Journey.

Die geplante Lösung soll KI-gestützte Entdeckung und Interaktion mit dem nachfolgenden Traffic, der Conversion und den verifizierten Online-Verkäufen verknüpfen.

Was wird die Lösung messen?

Die Lösung konzentriert sich anfangs auf fünf Bereiche:

Absicht der Verbraucher: Was Verbraucher von KI-Assistenten erwarten und welche Bedürfnisse, Fragen oder Prompts ihre Entscheidungen bei "Agentic Commerce" beeinflussen

Was Verbraucher von KI-Assistenten erwarten und welche Bedürfnisse, Fragen oder Prompts ihre Entscheidungen bei "Agentic Commerce" beeinflussen Agentische Sichtbarkeit: Wo Produkte angezeigt werden, wenn KI-Assistenten den Käufern Optionen empfehlen, und wie sich die Präsenz einer Marke im Vergleich zu den Mitbewerbern darstellt

Wo Produkte angezeigt werden, wenn KI-Assistenten den Käufern Optionen empfehlen, und wie sich die Präsenz einer Marke im Vergleich zu den Mitbewerbern darstellt Attraktivität von Produktinhalten: Ob die Produktinhalte vollständig, strukturiert und optimiert sind, sodass KI-Assistenten sie finden, verstehen und präzise empfehlen können

Ob die Produktinhalte vollständig, strukturiert und optimiert sind, sodass KI-Assistenten sie finden, verstehen und präzise empfehlen können KI-getriebener Traffic: Wie viel des Traffics, der auf die Produktseiten von Marken und Händlern gelangt, durch KI-Plattformen generiert wird einschließlich direkter Klicks und Folgebesuche, die durch agentische Entdeckung beeinflusst werden

Wie viel des Traffics, der auf die Produktseiten von Marken und Händlern gelangt, durch KI-Plattformen generiert wird einschließlich direkter Klicks und Folgebesuche, die durch agentische Entdeckung beeinflusst werden KI-bedingte Conversion: Wie KI-gestützte Interaktionen mit nachweislichem Omnichannel-Kaufverhalten zusammenhängen

Welche KI-Plattformen und Märkte werden abgedeckt?

Die neue Lösung wird Messdaten zu den führenden KI-Plattformen für die Recherche bereitstellen, darunter ChatGPT, Gemini, Google AI Mode, Perplexity und Claude. Die Lösung soll zunächst auf ausgewählte Kategorien und Märkte ausgerichtet sein und im Laufe der Zeit erweitert werden. Ein genauer Zeitpunkt für die Markteinführung sowie die Verfügbarkeit in den einzelnen Märkten werden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben.

Warum arbeiten NIQ und Similarweb zusammen?

NIQ bringt Produktinformationen, Daten zum Verbraucherverhalten und Messungen der Einzelhandelsumsätze ein. Similarweb wird die grundlegenden digitalen Daten und das entsprechende Fachwissen bereitstellen und so Einblicke in das KI-gesteuerte Verbraucherverhalten ermöglichen sowohl innerhalb generativer KI-Plattformen als auch während des aktiven Kaufprozesses. Kombiniert sollen diese Fähigkeiten die KI-getriebene Recherche mit kommerziellen Ergebnissen verknüpfen und Kunden dabei helfen, Maßnahmen zu definieren, mit denen sich die Leistung verbessern lässt.

Wie ist das Verhältnis von Agentic Commerce Measurement zu NIQ Optiq und ConnectAI?

NIQ Optiq, ConnectAI und Agentic Commerce Measurement decken unterschiedliche, aber miteinander verbundene Bereiche der KI-Strategie von NIQ ab. NIQ Optiq und Optiq Bridge tragen dazu bei, die NIQ Intelligence in KI-gestützte Anwendungen und Unternehmensumgebungen zu integrieren. ConnectAI bringt die Technologie-, Entwicklungs- und Data-Science-Teams von NIQ mit Kunden zusammen, um KI-gestützte Arbeitsabläufe zu entwickeln. Agentic Commerce Measurement erweitert diese Strategie auf den Bereich Commerce Intelligence, indem es Unternehmen dabei unterstützt, zu verstehen, wie KI die Recherche von Kunden, den Traffic, die Conversion und den Umsatz beeinflusst.

Gemeinsam verbinden sie KI-fertige Daten mit Entscheidungen, Aktionen und Messung.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.niq.com.

Über Similarweb

Similarweb (NYSE: SMWB) unterstützt Unternehmen dabei, ihre Märkte mit digitalen Daten für sich zu gewinnen. Durch die Bereitstellung wichtiger Web- und App-Daten, Analysen und Erkenntnisse versetzen wir unsere Nutzer in die Lage, Geschäftschancen zu entdecken, Wettbewerbsbedrohungen zu erkennen, ihre Strategie zu optimieren, die richtigen Kunden zu gewinnen und ihre Monetarisierung zu steigern. Die Produkte von Similarweb sind in die Arbeitsabläufe der Nutzer integriert, basieren auf fortschrittlicher Technologie und stützen sich auf führende, umfassende digitale Daten.

*Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder eine Billigung durch diese.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995, darunter Aussagen zu den erwarteten Funktionen und Vorteilen für Kunden des ConnectAI-Charter-Programms, zu den erwarteten Vorteilen von KI-gestützten Unternehmensabläufen sowie zur künftigen Einführung von KI-nativen Betriebsmodellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "voraussichtlich", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "ausgelegt auf", "untersuchen", "zukünftig", "beschleunigen", "wird", "sollte", "könnte" und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zu erkennen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, darunter Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der technologischen Entwicklungen, der Wettbewerbsdynamik sowie unserer Fähigkeit, neue Produkte und Lösungen zu entwickeln, bereitzustellen und zu monetarisieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" unseres jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K sowie in unseren nachfolgenden Einreichungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), die unter www.sec.gov zu finden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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