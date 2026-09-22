NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige australische Tochtergesellschaft Nielsen Connect Australia Pty Ltd (NIQ Australia) ein bedingtes außerbörsliches Angebot für alle ausstehenden Aktien von The U Group Co Limited (The U Group) als freundliches Übernahmeangebot (das "Angebot") unterbreitet hat. The U Group ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das sich auf die Erfassung von First-Party-Kaufdaten mit Einwilligung der Verbraucher über seine App "ReceiptJar", die Auswertung von Kaufbelegen sowie KI-gestützte Datenverarbeitungsfunktionen spezialisiert hat.

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat NIQ Australia seine Bietererklärung bei der australischen Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC) eingereicht und die Angebotsunterlagen gemäß den geltenden australischen regulatorischen Anforderungen an die Aktionäre von The U Group versandt. Der Vorstand der U Group hat den Aktionären aus den in der Erklärung des Zielunternehmens dargelegten Gründen einstimmig empfohlen, das Angebot anzunehmen.

Das Angebot spiegelt das Engagement von NIQ wider, vertrauenswürdige Daten zu stärken und "The Full View" für Kunden zu verbessern. Im Falle eines Erfolgs würde die Transaktion die globalen Datenbestände von NIQ um differenzierte, von Verbrauchern bereitgestellte Kaufsignale und reale Einkaufsdaten erweitern und so die Messung und das Verständnis des Kaufverhaltens der Verbraucher weiter verbessern. Durch die Kombination der vertrauenswürdigen Mess- und Analysefähigkeiten von NIQ mit der mobilen App "ReceiptJar" der U Group und den damit verbundenen Technologien würde die Transaktion Möglichkeiten für ein umfassenderes Bild des Verbrauchers schaffen und neue Formen von Erkenntnissen, Vernetzung und Innovation ermöglichen.

Da KI die Art und Weise, wie Unternehmen Entscheidungen treffen, zunehmend verändert, werden vertrauenswürdige Informationen und Verhaltenssignale aus der realen Welt zu entscheidenden Inputs für Innovation, fortschrittliche Analysen und KI-gestützte Entscheidungsfindung.

"Wir sind davon überzeugt, dass KI nur so effektiv ist wie die Informationen, auf denen sie basiert", sagte Jim Peck, Executive Chairman und Chief Executive Officer von NIQ. "Wir arbeiten seit fünf Jahren mit The U Group zusammen und kennen den Wert dessen, was sie aufgebaut haben. Die Bündelung dieser Kompetenzen würde 'The Full View' stärken, unsere Grundlage aus vertrauenswürdigen Informationen erweitern und unseren Kunden helfen, bessere Entscheidungen zu treffen."

Über ihre mobile App "ReceiptJar" und damit verbundene Technologien erfasst The U Group mit Zustimmung der Verbraucher Kaufdaten und stellt KI-gestützte Funktionen zur Auswertung von Kaufbelegen bereit, die das bestehende Daten- und Messökosystem von NIQ ergänzen. Verbraucher stellen ihre Kaufdaten freiwillig über die App zur Verfügung und schaffen so eine vertrauenswürdige Quelle für First-Party-Einkaufseinblicke. Diese zusätzlichen Kaufsignale würden dazu beitragen, die Erfassung des Verbraucherverhaltens durch NIQ zu erweitern und Möglichkeiten für zukünftige Innovationen sowie bessere Ergebnisse für die Kunden zu schaffen.

"Die Zukunft der Verbraucheranalytik wird zunehmend durch die Kombination aus vertrauenswürdigen Daten, Verbraucherbeteiligung und KI-getriebener Innovation geprägt sein", sagte Tyler Spooner, CEO von The U Group Co Limited. "Unsere langjährige Beziehung zu NIQ hat das Potenzial gezeigt, diese Fähigkeiten zu bündeln, und wir freuen uns über die Gelegenheit, in einem sich rasch entwickelnden Markt noch größeren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt einer Zustimmung von 90 der Aktionäre von The U Group sowie weiterer üblicher Bedingungen. Bis das Angebot für bedingungslos erklärt und der Prozess zur Übernahme von 100 abgeschlossen ist, werden NIQ und The U Group weiterhin unabhängig voneinander agieren, und es gibt keine unmittelbaren Änderungen an Produkten, Dienstleistungen, Mitarbeiterfunktionen oder Kundenbetreuungsmodellen.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das ein umfassendes und zuverlässiges Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenpräsenz und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in sichere Maßnahmen umzusetzen.

Mit Niederlassungen in mehr als 90 Ländern deckt NIQ etwa 82 der Weltbevölkerung und globale Verbraucherausgaben in Höhe von über 7,4 Billionen US-Dollar ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen liefert NIQ "The Full View" und hilft Marken und Einzelhändlern dabei zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und wie sie als Nächstes vorgehen sollten. Weitere Informationen finden Sie unter NIQ.com

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Erklärung zur Medienholding

NielsenIQ kann bestätigen, dass seine hundertprozentige australische Tochtergesellschaft, Nielsen Connect Australia Pty Ltd (NIQ Australia), ein bedingtes, freundliches Off-Market-Angebot für The U Group Co Limited abgegeben hat. Die vorgeschlagene Transaktion steht im Einklang mit der Strategie von NIQ, "The Full View" und seine bewährte Informationsbasis zu stärken, indem differenzierte, realitätsnahe Kaufsignale der Verbraucher hinzugefügt werden, die Messungen, Analysen und KI-gestützte Innovationen unterstützen. Das außerbörsliche Übernahmeangebot unterliegt weiterhin der Bedingung, dass mindestens 90 der Aktionäre zustimmen, sowie weiteren üblichen Bedingungen; wir geben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare ab. Wertpapierinhaber von The U Group Co Limited sollten die ihnen zugesandte Erklärung des Bieters und die Erklärung des Zielunternehmens konsultieren, um alle Einzelheiten des Übernahmeangebots zu erfahren. Der Vorstand von The U Group hat den Aktionären aus den in der Erklärung des Zielunternehmens dargelegten Gründen empfohlen, das Angebot anzunehmen.

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