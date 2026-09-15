Aufbauend auf den GeoPurchase-Funktionen von NIQ erweitert die neue Lösung die geografischen Einkaufsinformationen auf "Digital-First"-Kategorien in ganz Europa

NIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, gab heute die Einführung von "Digital Purchase GeoAudiences" in fünf europäischen Märkten bekannt. Die neue Lösung erweitert die geografischen Zielgruppenfunktionen von NIQ auf "Digital-First"-Branchen wie Reisen, Automobil, Technologie, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen.

Mit dieser Einführung wird das "GeoPurchase"-Angebot von NIQ erweitert, das derzeit syndizierte Zielgruppen in 13 internationalen Märkten bereitstellt. "Digital Purchase GeoAudiences" reagieren auf die wachsende Nachfrage von Werbetreibenden nach kauffokussierten Zielgruppenanalysen in einem breiteren Spektrum von "Digital-First"-Branchen und Einkaufsumgebungen.

Durch die Kombination der Digital-Commerce-Analysen von NIQ mit dem "GeoPurchase"-Framework hilft die Lösung Werbetreibenden dabei, geografische Gebiete zu identifizieren, in denen eine stärkere digitale Einkaufsaktivität zu verzeichnen ist. Marketingfachleute können diese Erkenntnisse nutzen, um fundierte Entscheidungen hinsichtlich der Planung und Priorisierung ihrer Medieninvestitionen zu treffen.

"Marketingfachleute sollten nicht erst raten müssen, woher die Nachfrage kommt, bevor sie investieren", sagte Maureen Stapleton, Global Commercial Lead des Geschäftsbereichs Media bei NIQ. "Die Menschen entdecken und kaufen Produkte heute über mehr digitale Kanäle als je zuvor. Durch die Kombination aggregierter Daten zum tatsächlichen digitalen Einkaufsverhalten mit geografischen Erkenntnissen vermitteln wir Werbetreibenden ein klareres Bild davon, wo die Nachfrage am stärksten ist und wo sie wächst. Aufbauend auf dem Erfolg unserer "GeoPurchase Audiences" können wir nun die Kaufdaten von NIQ für weitere Branchen in ganz Europa nutzbar machen."

Zum Start wird "Digital Purchase GeoAudiences" in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich verfügbar sein. Das Angebot umfasst Zielgruppen auf Einzelhändler-, Kategorie- und Markenebene, wobei die Verfügbarkeit der Segmente je nach Markt und Datenverfügbarkeit variiert.

Zu den ersten Branchen zählen Reisen, Automobil, Technologie, Telekommunikation, Einzelhandel, Unterhaltung, Finanzdienstleistungen und Schnellrestaurants. "Digital Purchase GeoAudiences" erfasst zudem Käufe, die über Direct-to-Consumer-Dienste, Abonnementdienste und Online-Marktplätze getätigt werden.

Die Segmente werden zunächst über The Trade Desk vertrieben. NIQ wird den Vertrieb in naher Zukunft auf weitere programmatische Plattformen ausweiten.

Die wichtigsten Vorteile von "Digital Purchase GeoAudiences"

Ermitteln Sie geografische Gebiete, in denen eine stärkere digitale Einkaufsaktivität zu verzeichnen ist.

Nutzen Sie beobachtete Einkaufssignale als Grundlage für Ihre Medienplanung und Ihre Investitionen.

Weiten Sie kauffokussierte Zielgruppenstrategien über den traditionellen Einzelhandel und den Konsumgüterbereich hinaus aus.

Aktivieren Sie Zielgruppen, die unter Berücksichtigung des Datenschutzes erstellt wurden.

Erreichen Sie Zielgruppen über unterstützte programmatische Plattformen.

Neben seinen syndizierten Zielgruppen arbeitet NIQ mit Werbekunden zusammen, um maßgeschneiderte "Digital Purchase GeoAudiences" zu entwickeln, die auf spezifischen Kampagnenanforderungen, der Datenverfügbarkeit, der Marktabdeckung und der Machbarkeit basieren.

Über NIQ

NIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das ein umfassendes und zuverlässiges Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer weltweit einzigartigen Datenabdeckung und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsanalysen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei unterstützen, komplexe Daten in fundierte Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995, darunter Aussagen zu den erwarteten Funktionen und Vorteilen von "Digital Purchase Geo Audiences", zur erwarteten Ausweitung des Vertriebs auf weitere programmatische Plattformen sowie zur künftigen Verfügbarkeit einer erweiterten Markt-, Kategorie- und Segmentabdeckung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "voraussehen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "ausgelegt auf", "prüfen", "zukünftig", "beschleunigen", "wird", "sollte", "könnte" und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zu erkennen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, darunter Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der technologischen Entwicklungen, der Wettbewerbsdynamik sowie unserer Fähigkeit, neue Produkte und Lösungen zu entwickeln, bereitzustellen und zu monetarisieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" unseres jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K sowie in unseren nachfolgenden Einreichungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), die unter www.sec.gov verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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