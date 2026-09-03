GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und analoge Produkte,ist offiziell dem Zephyr-Projekt beigetreten, einem der weltweit führenden Open-Source-Echtzeitbetriebssysteme (RTOS). Das von der Linux Foundation betreute Zephyr-Projekt heißt GigaDevice als "Silver Member" willkommen, wodurch GigaDevice nun sowohl im Zephyr-Projekt als auch in der Linux Foundation den Status eines "Silver Members" innehat. Auf der Grundlage seines umfassenden GD32-MCU-Portfolios wird sich GigaDevice aktiv in der Zephyr-Community engagieren und eine tiefere Integration zwischen seinen MCU-Technologien und dem globalen Open-Source-RTOS-Ökosystem vorantreiben. Dies wird Kunden und Entwicklern in den Bereichen Industrie, IoT, Unterhaltungselektronik und anderen Bereichen eine offenere, standardisierte und effizientere Entwicklungsumgebung für eingebettete Systeme bieten und gleichzeitig weiterhin zum Wachstum des globalen offenen Ökosystems für eingebettete Systeme sowie zu einem breiteren Zugang zu Technologie beitragen.

Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Internets der Dinge (IoT), der industriellen Steuerung, des Smart Home und der Wearables stellen eingebettete Produkte immer höhere Anforderungen an Software-Ökosysteme hinsichtlich Offenheit, Portabilität und Entwicklungseffizienz. Als Open-Source-Echtzeitbetriebssystem (RTOS) für eingebettete Geräte vereint das Zephyr-Projekt weltweit Chiphersteller, Softwareanbieter, Gerätehersteller und Entwickler-Communities und bietet eine offene und flexible Software-Grundlage für die Entwicklung eingebetteter Anwendungen. GigaDevice wird sich aktiv an der Zephyr-Open-Source-Community beteiligen und die tiefere Integration zwischen den GD32-Mikrocontrollern und dem Zephyr-Ökosystem weiter vorantreiben.

Als führender MCU-Anbieter legt GigaDevice seit langem großen Wert auf die Entwicklung des MCU-Software-Ökosystems und hat die Anpassung und Integration der GD32-MCUs an gängige offene Software-Ökosysteme kontinuierlich vorangetrieben. Derzeit führt das Entwicklungsteam von GigaDevice in seinen internen Code-Repositories die Anpassung der GD32-MCUs für das Zephyr-Projekt durch und hat dabei die Unterstützung für SoC, BSP-Treiber und auf Board-Ebene für mehrere MCU-Serien fertiggestellt. Anwender können den entsprechenden Code für Entwicklungszwecke direkt aus den GD32-GitHub-Repositorys beziehen. Das Entwicklerteam von GigaDevice leistet zudem kontinuierlich Code-Beiträge und bietet der Zephyr-Community technischen Support.

Die fortlaufende Integration der GD32-Mikrocontroller in das Zephyr-Ökosystem eröffnet umfangreichere Softwareoptionen und Entwicklungsressourcen für Anwendungsbereiche wie industrielle Steuerung, IoT, Smart Home und Unterhaltungselektronik. Dies wird dazu beitragen, die Effizienz der Produktentwicklung zu steigern und die Markteinführung innovativer Lösungen zu beschleunigen. Gleichzeitig werden umfassende Code-Ressourcen, Entwicklungsressourcen und die Unterstützung durch die Community die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit der GD32-MCU-Entwicklungsressourcen für Kunden und Entwickler weiter verbessern.

Der Beitritt zur Linux Foundation und zum Zephyr-Projekt markiert einen neuen Ausgangspunkt für die Strategie von GigaDevice im Hinblick auf ein offenes Ökosystem. In der nächsten Phase wird GigaDevice die Anpassung und den Upstream-Beitrag weiterer GD32-MCU-Produkte abschließen, die Software-Ressourcen verbessern und die Unterstützung für die Einbindung weiterer MCUs in den Zephyr-Mainline-Zweig vorantreiben, wodurch es Entwicklern weltweit erleichtert wird, eingebettete Anwendungen auf Basis von GD32 zu erstellen. Gleichzeitig wird GigaDevice zur Entwicklung des Zephyr-Ökosystems beitragen und gemeinsam mit Branchenpartnern an der Verbesserung der Ökosystem-Infrastruktur arbeiten. Geleitet vom Grundsatz der offenen Zusammenarbeit wird GigaDevice die GD32-Mikrocontroller weiterhin mit weiteren gängigen Open-Source-Ökosystemen verknüpfen und gemeinsam mit Branchenpartnern eine umfassendere Entwicklungsumgebung für Mikrocontroller aufbauen, um Kunden und Entwickler zu unterstützen.

*Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

*Zephyr ist eine eingetragene Marke der Linux Foundation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

*Die Linux Foundation und das Logo der Linux Foundation sind eingetragene Marken der Linux Foundation.

*GigaDevice, GD32 und ihre Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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