Moskau - Das Goethe-Institut mit Niederlassungen in Moskau, St. Petersburg und Nowosibirsk soll geschlossen werden. Der russische Außenminister Sergej Lawrow kündigt an, dass dies eine Reaktion auf die angekündigte Schließung des "Russischen Hauses" in Berlin sei. Hintergrund ist der Fund einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle, für den die Bundesregierung Moskau verantwortlich gemacht hatte.
Die Schließung des Goethe-Instituts war von Beobachtern bereits erwartet worden. Zudem gilt eine mögliche Schließung des Generalkonsulats in St. Petersburg als denkbar. Bereits in der Vergangenheit hatten beide Länder im Zuge von Sanktionen wechselseitig Konsulate geschlossen.
Der russische Präsident Wladimir Putin hatte Deutschland vorgeworfen, Beweise fingiert zu haben, um Moskau die Schuld an dem versuchten Drohnenanschlag zuzuweisen. Das russische Außenministerium hatte bereits den Geschäftsträger der Deutschen Botschaft in Moskau einbestellt, um gegen die Sanktionen zu protestieren.
Die Schließung des Goethe-Instituts war von Beobachtern bereits erwartet worden. Zudem gilt eine mögliche Schließung des Generalkonsulats in St. Petersburg als denkbar. Bereits in der Vergangenheit hatten beide Länder im Zuge von Sanktionen wechselseitig Konsulate geschlossen.
Der russische Präsident Wladimir Putin hatte Deutschland vorgeworfen, Beweise fingiert zu haben, um Moskau die Schuld an dem versuchten Drohnenanschlag zuzuweisen. Das russische Außenministerium hatte bereits den Geschäftsträger der Deutschen Botschaft in Moskau einbestellt, um gegen die Sanktionen zu protestieren.
© 2026 dts Nachrichtenagentur