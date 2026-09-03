Die Nvidia-Aktie hat zuletzt wieder deutlich an Dynamik gewonnen und gestern um +3,21% zugelegt. Damit fehlen dem Kurs nur noch rund +5,5% bis zu einem neuen Allzeithoch. Nun stellt sich die entscheidende Frage: Gelingt den Bullen der nächste Schub und damit der Sprung auf ein neues Rekordhoch? Chartanalyse zur Nvidia-Aktie Nach dem Rekordhoch von über 236 US$ Mitte Mai geriet die Nvidia-Aktie zunächst deutlich unter Druck und verlor zeitweise mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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