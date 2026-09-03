Schwerin - Die SPD hat in der von Infratest für Mecklenburg-Vorpommern gemessenen Wählergunst ihren Rückstand zur AfD weiter verkürzt. Laut der Erhebung im Auftrag des NDR kommen die Sozialdemokraten auf 32 Prozent (+3) und liegen damit nur noch drei Punkte hinter der AfD (-1). Vor einem Jahr war der Abstand mit fast 20 Punkten deutlich größer.
Die CDU hingegen droht ein historisches Tief. Mit einem Umfragewert von 8 Prozent (-1) könnte sie das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte bei einer Landtagswahl erzielen.
Die Grünen müssen um den Einzug in den Landtag bangen, da sie laut Umfrage bei unverändert 5 Prozent liegen. Das BSW steht mit 4 Prozent vor dem Scheitern an der Sperrklausel. Eine Wechselstimmung ist laut Infratest nicht erkennbar. Die rot-rote Landesregierung konnte ihre Werte leicht verbessern, und eine rot-rot-grüne Koalition wäre rechnerisch möglich.
Die CDU hingegen droht ein historisches Tief. Mit einem Umfragewert von 8 Prozent (-1) könnte sie das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte bei einer Landtagswahl erzielen.
Die Grünen müssen um den Einzug in den Landtag bangen, da sie laut Umfrage bei unverändert 5 Prozent liegen. Das BSW steht mit 4 Prozent vor dem Scheitern an der Sperrklausel. Eine Wechselstimmung ist laut Infratest nicht erkennbar. Die rot-rote Landesregierung konnte ihre Werte leicht verbessern, und eine rot-rot-grüne Koalition wäre rechnerisch möglich.
© 2026 dts Nachrichtenagentur