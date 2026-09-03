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Dow Jones News
03.09.2026 07:03 Uhr
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(1)

dormakaba gibt Entscheid der Uebernahmekommission zu beantragtem Opting-out bekannt

DJ dormakaba gibt Entscheid der Uebernahmekommission zu beantragtem Opting-out bekannt 

dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen 
dormakaba gibt Entscheid der Übernahmekommission zu beantragtem Opting-out bekannt 
2026-09-03 / 06:30 CET/CEST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rümlang, 3. September 2026 - Im Zusammenhang mit der am 1. September 2026 angekündigten Vereinfachung der 
Eigentümerstruktur veröffentlicht dormakaba Holding AG den Entscheid der Übernahmekommission gemäss Art. 61 Abs. 3 der 
Verordnung über öffentliche Kaufangebote. 
 
 . Französische Version: siehe Seite 3 (PDF) 
 . Englische Version: siehe Seite 5 (PDF) 
  
 
##### 

Verfügung der Übernahmekommission 952/01 vom 31. August 2026 in Sachen dormakaba Holding AG zum Gesuch der dormakaba 
Holding AG betreffend Feststellung der Gültigkeit einer Opting out-Klausel 
 
Die Übernahmekommission hat am 31. August 2026 wie folgt verfügt: 
 
"1. Gestützt auf die der Übernahmekommission vorgelegten Unterlagen wird festgestellt, dass das beabsichtigte Opting 
out und die entsprechende, den Aktionären der dormakaba Holding AG zur Beschlussfassung zu unterbreitende 
Statutenbestimmung übernahmerechtlich gültig und wirksam ist unter der Voraussetzung, dass die Anforderungen an die 
Transparenz und an die Zustimmung der Aktionäre von dormakaba Holding AG, unter Einschluss der Zustimmung der «Mehrheit 
der Minderheit», in Übereinstimmung mit den Ausführungen im Gesuch vom 13. August 2026 (inkl. Ergänzungen) erfüllt 
werden. 
 
2. Es wird festgestellt, dass die Entwürfe der Einladung zur Generalversammlung der dormakaba Holding AG und die 
dazugehörigen Erläuterungen sowie der Informationsbroschüre die übernahmerechtlichen Anforderungen an die Transparenz 
erfüllen, wenn die Aktionärsinformationen an der Generalversammlung der dormakaba Holding AG verständlich in 
zusammengefasster Form mündlich wiederholt werden. 
 
3. Es wird festgestellt, dass weder die Vereinbarung der Transaktion, insbesondere der Abschluss des 
Transaktionsvertrags, des Mankel Relationship Agreement und des Änderungs- und Aufhebungsvertrags hinsichtlich des 
Pool-Vertrags, noch die Durchführung der Transaktion, insbesondere der Vollzug vorgenannter Verträge, die 
Beschlussfassungen an der Generalversammlung der dormakaba Holding AG und deren Umsetzung, für die Familie Mankel 
Aktionäre die Angebotspflicht im Sinne von Art. 135 FinfraG bezüglich der dormakaba Holding AG auslöst. 
 
4. Gestützt auf die der Übernahmekommission vorgelegten Unterlagen wird festgestellt, dass die Kaba Familienaktionäre 
bei der Abstimmung über die Einführung der Opting out-Bestimmung als Minderheitsaktionäre gelten und deren Stimmen 
folglich bei der Ermittlung der Zustimmung der Mehrheit der Minderheit mitzuzählen sind. 
 
5. Gestützt auf die der Übernahmekommission vorgelegten Unterlagen wird festgestellt, dass die Familie Mankel Aktionäre 
und die Kaba Familienaktionäre nicht in gemeinsamer Absprache i.S.v. Art. 135 Abs. 1 Satz 1 FinfraG i.V.m. Art. 33 
FinfraV-FINMA handeln. 
 
6. dormakaba Holding AG wird verpflichtet, eine allfällige Stellungnahme ihres Verwaltungsrats, das Dispositiv der 
vorliegenden Verfügung sowie den Hinweis auf das Einspracherecht der qualifizierten Aktionäre gemäss Art. 6 und 7 UEV 
zu veröffentlichen. 
 
7. Die vorliegende Verfügung wird im Nachgang zur Veröffentlichung von dormakaba Holding AG gemäss Dispositiv-Ziff. 6 
auf der Website der Übernahmekommission publiziert. 
 
8. Zu Lasten von dormakaba Holding AG, der Familie Mankel Industriebeteiligungs GmbH + Co. KGaA und der Mankel Family 
Office GmbH sowie der Kaba Familienaktionäre wird eine Gebühr von CHF 50'000 erhoben, unter solidarischer Haftung." 
 
Einsprache (Art. 58 der Übernahmeverordnung; SR 954.195.1) 
 
Ein Aktionär, welcher eine Beteiligung von mindestens drei Prozent der Stimmrechte an der dormakaba Holding AG, ob 
ausübbar oder nicht, nachweist (qualifizierter Aktionär, Art. 56 UEV) und am Verfahren bisher nicht teilgenommen hat, 
kann gegen die Verfügung der Übernahmekommission Einsprache erheben. Die Einsprache ist bei der Übernahmekommission 
innerhalb von fünf Börsentagen nach der Veröffentlichung der Verfügung der Übernahmekommission einzureichen. Sie muss 
einen Antrag und eine summarische Begründung sowie den Nachweis der Beteiligung gemäss Art. 56 Abs. 3 und 4 UEV 
enthalten (Art. 58 Abs. 3 UEV). 
Décision 952/01 de la Commission des OPA du 31 août 2026 dans l'affaire dormakaba Holding AG concernant la requête de 
dormakaba Holding AG tendant à faire constater la validité d'une clause d'opting out 
 
Le 31 août 2026, la Commission des OPA a rendu la décision suivante^1: 
 
"1. Sur la base des documents soumis à la Commission des OPA, il est constaté que l'opting out envisagé et la 
disposition statutaire correspondante, qui sera soumise à l'approbation des actionnaires de dormakaba Holding AG, sont 
valables et déploient leurs effets du point de vue du droit des offres publiques d'acquisition, à condition que les 
exigences en matière de transparence et d'approbation par les actionnaires de dormakaba Holding AG, y compris 
l'approbation de la "majorité de la minorité", soient remplies conformément aux explications figurant dans la requête 
du 13 août 2026, telle que complétée. 
 
2. Il est constaté que les projets de convocation à l'Assemblée Générale de dormakaba Holding AG, des explications y 
afférentes et de la feuille d'information répondent aux exigences de transparence du droit des offres publiques 
d'acquisition, à condition que les informations destinées aux actionnaires soient réitérées oralement, sous une forme 
compréhensible et résumée, lors de l'Assemblée Générale de dormakaba Holding AG. 
 
3. Il est constaté que ni la conclusion de la Transaction, en particulier la conclusion du Contrat de Transaction, du 
Mankel Relationship Agreement et du Contrat de Modification et de Résiliation relatif au Contrat de Pool, ni la 
réalisation de la Transaction, en particulier l'exécution des contrats précités, l'adoption des décisions lors de 
l'Assemblée Générale de dormakaba Holding AG et leur mise en œuvre, ne déclenchent, pour les Actionnaires de la Famille 
Mankel, l'obligation de présenter une offre aux actionnaires de dormakaba Holding AG au sens de l'art. 135 LIMF. 
 
4. Sur la base des documents soumis à la Commission des OPA, il est constaté que les Actionnaires de la Famille Kaba 
sont considérés comme des actionnaires minoritaires lors du vote relatif à l'introduction de la disposition d'opting 
out et que leurs voix doivent, par conséquent, être prises en compte aux fins de déterminer l'approbation de la 
"majorité de la minorité". 
 
5. Sur la base des documents soumis à la Commission des OPA, il est constaté que les Actionnaires de la Famille Mankel 
et les Actionnaires de la Famille Kaba n'agissent pas de concert au sens de l'art. 135 al. 1, première phrase, LIMF, en 
relation avec l'art. 33 OIMF-FINMA. 
 
6. dormakaba Holding AG est tenue de publier une éventuelle prise de position de son conseil d'administration, le 
dispositif de la présente décision ainsi que la mention de la possibilité pour les actionnaires qualifiés de former 
opposition, conformément aux art. 6 et 7 OOPA. 
 
7. La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Commission des OPA à la suite de la publication 
effectuée par dormakaba Holding AG conformément au ch. 6 du dispositif. 
 
8. Un émolument de CHF 50'000 est mis solidairement à la charge de dormakaba Holding AG, de Familie Mankel 
Industriebeteiligungs GmbH + Co. KGaA, de Mankel Family Office GmbH ainsi que des Actionnaires de la Famille Kaba." 

Opposition (art. 58 de l'Ordonnance sur les OPA; OOPA) 
 
Un actionnaire qui prouve détenir une participation d'au moins trois pour cent des droits de vote de dormakaba Holding 
AG, qu'ils soient exerçables ou non (actionnaire qualifié, art. 56 OOPA), et qui n'a pas participé à la procédure peut 
former opposition contre la décision de la Commission des OPA. L'opposition doit être déposée auprès de la Commission 
des OPA dans les cinq jours de bourse suivant la publication de la décision de la Commission des OPA. Elle doit 
comporter une conclusion, une motivation sommaire ainsi que la preuve de la participation de son auteur conformément à 
l'art. 56 al. 3 et 4 OOPA (art. 58 al. 3 OOPA). 
Decision of the Takeover Board 952/01 dated 31 August 2026 concerning dormakaba Holding AG on the application by 
dormakaba Holding AG regarding the determination of the validity of an opting-out clause 
 
On 31 August 2026, the Takeover Board rendered the following decision^2: 
 
"1. On the basis of the documents submitted to the Takeover Board, it is determined that the proposed opting out and 
the corresponding provision in the articles of association to be submitted to the shareholders of dormakaba Holding AG 
for approval are valid and effective under takeover law, provided that the requirements regarding transparency and the 
approval of the shareholders of dormakaba Holding AG, including the approval of the "majority of the minority", are met

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September 03, 2026 00:30 ET (04:30 GMT)

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