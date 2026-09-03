Rümlang - Dormakaba hat von der Schweizer Übernahmekommission grünes Licht für das geplante Opting-out im Zusammenhang mit der am 1. September angekündigten Vereinfachung der Eigentümerstruktur erhalten. Die Behörde entschied am 31. August, dass die geplante Statutenklausel übernahmerechtlich gültig und wirksam sei, sofern Transparenzvorgaben sowie die Zustimmung der Aktionäre einschliesslich der Mehrheit der Minderheit erfüllt werden. Zudem löst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab