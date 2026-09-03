Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes, auf KI basierendes Technologie- und Beratungsunternehmen, hat seinen langjährigen Vertrag über "Digital Workplace Services" mit ABB, einem weltweit führenden Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung, verlängert. Aufbauend auf einer seit vielen Jahren bestehenden Partnerschaft wird Wipro auch weiterhin umfassende, KI-gestützte Digital-Workplace-Services für die weltweiten Geschäftsaktivitäten von ABB bereitstellen und gleichzeitig die Mitarbeitererfahrung durch fortschrittliche Automatisierung, KI-gestützte Servicefunktionen sowie Initiativen zur Modernisierung der Arbeitsumgebung weiter verbessern.

Auf Basis von Wipro Intelligence, der einheitlichen Suite aus KI-Plattformen, Lösungen und transformativen Angeboten, wird dieses Projekt den digitalen Arbeitsplatz von ABB modernisieren mit KI-gesteuerten, erlebnisorientierten Funktionen, die über Wipros AI Live Workspace und Digital Workplace Services bereitgestellt und über WINGS, die KI-gestützte Bereitstellungsplattform von Wipro für den operativen Betrieb, umgesetzt werden. Mithilfe von SmartOps, der AIOps-Lösung von Wipro, wird der Schwerpunkt auf autonomeren und vorausschauenden Arbeitsplatzdiensten liegen, darunter GenAI-gestützter Self-Service, virtuelle Agenten, automatische Fehlerbehebung und KI-gestützte Einsatzplanung. Durch die Nutzung von Telemetriedaten und Nutzungsanalysen wird Wipro das Lebenszyklusmanagement von Geräten optimieren und die Endpunktsicherheit stärken und gleichzeitig die digitale Transformation sowie die Nachhaltigkeitsziele von ABB unterstützen.

"Da ABB weltweit tätig ist und über eine äußerst vielfältige Belegschaft verfügt, sind die Zuverlässigkeit, die Sicherheit und die Benutzerfreundlichkeit unseres digitalen Arbeitsplatzes von entscheidender Bedeutung", erklärte Ana Jauregui, Head of Consumer Experience bei ABB. "Die Fähigkeit von Wipro, standardisierte Dienstleistungen anzubieten und dabei dennoch auf lokale Bedürfnisse einzugehen, wird uns dabei helfen, die Produktivität zu steigern, die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern und unsere langfristigen Ziele in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu erreichen."

Madhavan R, Managing Director und Country Head für die Schweiz bei Wipro Limited, erklärte: "ABB und Wipro verbindet eine über viele Jahre gewachsene Beziehung, die auf Vertrauen, Zusammenarbeit und dem gemeinsamen Bestreben beruht, bedeutende Geschäftsergebnisse zu erzielen. Das anhaltende Vertrauen von ABB in Wipro spiegelt die Stärke dieser dauerhaften Partnerschaft und unser gemeinsames Bekenntnis zur Innovation wider. Da künstliche Intelligenz (KI) zu einer prägenden Kraft für die Zukunft der Arbeit wird, bündeln wir unser Fachwissen und unsere KI-gestützten Kompetenzen im Bereich "Digital Workplace", um ABB dabei zu unterstützen, ein intelligenteres, automatisierteres, widerstandsfähigeres und mitarbeiterorientiertes Arbeitserlebnis für die Kollegen weltweit zu schaffen."

Dieses erweiterte Engagement stärkt Wipros langjährige Präsenz im Industrie- und Fertigungssektor weiter, in dem Unternehmen ihre Arbeitsabläufe zunehmend modernisieren, um Agilität, Produktivität und Mitarbeitererfahrung auf globaler Ebene zu verbessern.

*Diese Transaktion wurde in der Pressemitteilung von Wipro Limited zur Bekanntgabe der Finanzergebnisse vom 16. April 2026 für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 erwähnt.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Technologiedienstleistungen und Beratung, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Bedürfnisse seiner Kunden im Bereich der digitalen Transformation liegt. Durch den Einsatz unseres beratungsorientierten Ansatzes und der vereinheitlichten Wipro Intelligence-Suite von KI-gestützten Plattformen, Lösungen und transformativen Angeboten unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre ambitioniertesten Ziele zu erreichen und intelligente, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Das Wipro Innovation Network Teil der Wipro Intelligence-Suite untermauert unser Engagement für kundenzentrierte Co-Innovation und Co-Creation, da es die Kompetenzen von Innovationslabors und Partnerlabors, der Wissenschaft sowie globaler Tech-Communities zusammenführt. Mit über 240.000 Mitarbeitern und Geschäftspartnern in 65 Ländern halten wir unser Versprechen, unsere Kunden, Kollegen und Communities dabei zu unterstützen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wipro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen von Wipro in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, von denen viele von Natur aus ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Wachstumsaussichten von Wipro, zu den künftigen finanziellen Betriebsergebnissen sowie zu den Plänen, Erwartungen und Absichten des Unternehmens. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, vorgeschlagene Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Beschränkungen bei der Einwanderung, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu managen, geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die Auswirkungen auf unsere künftigen Betriebsergebnisse haben könnten, werden in unseren bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Jahresberichte auf Formular 20-F, ausführlicher beschrieben. Diese Unterlagen sind verfügbar unter www.sec.gov. Unter Umständen geben wir von Zeit zu Zeit zusätzliche schriftliche und mündliche zukunftsgerichtete Aussagen ab, darunter auch Aussagen, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens und in unseren Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, jedwede zukunftsgerichtete Aussagen, die von uns oder in unserem Namen abgegeben werden, zu aktualisieren.

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