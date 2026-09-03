Halle - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau sorgt sich um das internationale Ansehen Sachsen-Anhalts.
"Weltoffenheit ist für Sachsen-Anhalt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor", sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Brockmeier dem "Handelsblatt". Das Land müsse ein Standort sein, "an dem internationale Investoren, Fachkräfte und Wissenschaftler gern investieren, arbeiten und leben".
Zu den möglichen wirtschaftlichen Folgen einer von der AfD geführten Landesregierung wollte sich Brockmeier nicht konkret äußern. Entscheidend sei unabhängig vom Wahlergebnis, dass Sachsen-Anhalt stabile und verlässliche politische Rahmenbedingungen biete und nach der Wahl möglichst rasch eine handlungsfähige Landesregierung gebildet werde.
"Weltoffenheit ist für Sachsen-Anhalt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor", sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Brockmeier dem "Handelsblatt". Das Land müsse ein Standort sein, "an dem internationale Investoren, Fachkräfte und Wissenschaftler gern investieren, arbeiten und leben".
Zu den möglichen wirtschaftlichen Folgen einer von der AfD geführten Landesregierung wollte sich Brockmeier nicht konkret äußern. Entscheidend sei unabhängig vom Wahlergebnis, dass Sachsen-Anhalt stabile und verlässliche politische Rahmenbedingungen biete und nach der Wahl möglichst rasch eine handlungsfähige Landesregierung gebildet werde.
© 2026 dts Nachrichtenagentur