Die Lanxess-Aktie gehörte zuletzt zu den stärksten Werten im MDAX. Gestern am 2. September 2026 legte das Papier um 4,19 Prozent auf 15,66 Euro zu. Bereits an den beiden Vortagen verzeichnete der Titel deutliche Tages-Gewinne (31. August: +3,59 Prozent auf 15,01 Euro; 28. August: +3,86 Prozent auf 15,05 Euro). Und so könnte die charttechnisch seit eigentlich Jahren auf dem absteigenden Ast sich befindende Aktie vielelciht langsam wieder Oberwasser haben. Oder in anderen Worten: Charttechnik: 50-Tage-Linie geknackt. Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild kurzfristig aufgehellt. Der Kurs überwand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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