EQS-News: Hitachi Energy
/ Schlagwort(e): Vereinbarung/ESG
Daikin beliefert Hitachi Energy aus Frankfurt mit C4-FN und unterstützt so das schnelle Wachstum des EconiQ-Portfolios SF6-freier Netztechnologien von Hitachi Energy.
ZÜRICH, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Hitachi Energy und Daikin Industries Ltd. haben heute eine Vereinbarung über eine langfristige strategische Lieferbeziehung für das EconiQ-Portfolio schwefelhexafluoridfreier (SF6-freier) Hochspannungstechnik von Hitachi Energy bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Daikin Chemical Europe GmbH, eine Tochtergesellschaft der Daikin Industries, Ltd., C4-FN liefern, eine Spezialgaskomponente, die in Isoliergasmischungen verwendet wird. C4-FN wird von der Daikin Refrigerants Frankfurt GmbH an ihrem Standort in Frankfurt am Main unter Nutzung fortschrittlicher Fertigungskapazitäten sowie hoher Qualitäts- und Umweltstandards hergestellt. Die neuen Produktionskapazitäten werden 2027 verfügbar sein und sind Teil einer robusten globalen Lieferstrategie für Schlüsselkomponenten, die in der SF6-freien EconiQ-Technologie von Hitachi Energy eingesetzt werden.
SF6 ist ein starkes Treibhausgas mit einem 24.300-mal höheren Treibhauspotenzial (Global Warming Potential) als CO2 Es wird aufgrund seiner hervorragenden Isolier- und Schalteigenschaften in Hochspannungsanlagen eingesetzt. Durch die Verwendung von Gasmischungen mit C4-FN reduziert das EconiQ-Portfolio die CO2-Äquivalent-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen SF6-isolierten Anlagen um 99 Prozent, während dieselbe technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Kompaktheit erhalten bleibt.
Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach EconiQ weltweit wächst. Das Unternehmen hat mehr als 4.000 Aufträge aus 40 Ländern für Produkte aus dem EconiQ-Portfolio erhalten, da Energieversorger und Industrieunternehmen ihre Stromnetze ausbauen und modernisieren und gleichzeitig bestrebt sind, die Umweltauswirkungen ihrer Infrastruktur zu verringern.
Um dieses Wachstum zu unterstützen, verfolgt Hitachi Energy eine Multi-Sourcing-Strategie für die Schlüsselkomponenten. Die Aufnahme von Daikin als Lieferant stärkt die Lieferkette hinter dem EconiQ-Portfolio und ergänzt die bestehenden qualifizierten Bezugsquellen in Asien durch Kapazitäten in Europa.
"Da die Nachfrage nach umwelteffizienten Anlagen weltweit wächst, ist die Stärkung unserer Lieferkette von entscheidender Bedeutung", sagte Markus Heimbach, CEO des Geschäftsbereichs High Voltage Products von Hitachi Energy. "Die Aufnahme eines deutschen Produktionsstandorts von Weltklasse stärkt die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und unterstützt die Herstellung sauberer Energietechnologien in Europa. Wir möchten sicherstellen, dass wir die Kundennachfrage auch künftig erfüllen können."
"Diese Vereinbarung spiegelt das gemeinsame Engagement wider, die Energiewende durch Innovation, Qualität und langfristige Zusammenarbeit zu unterstützen", sagte Yasuhisa Hirao, General Manager der Chemicals Division von Daikin Industries, Ltd. "Wir sind stolz darauf, dass unser Konzernunternehmen Daikin Refrigerants Frankfurt GmbH, eine wesentliche Komponente der globalen Wertschöpfungskette für Stromnetze produzieren wird."
Daikin bringt nahezu ein Jahrhundert Erfahrung in der chemischen Produktion, ein globales Netzwerk in Asien, Nordamerika und Europa sowie langjährige Nachhaltigkeitsverpflichtungen im Rahmen seiner "Environmental Vision 2050" mit, einschliesslich zertifizierter Ziele zur Verringerung von Treibhausgasemissionen von der Initiative "Science Based Targets".
Über Hitachi Energy
https://www.hitachienergy.com
Über Hitachi, Ltd.
Über Daikin
Über Daikin Chemical Europe GmbH / Daikin Refrigerants Frankfurt GmbH
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wichtiges-isoliergas-fur-nachhaltige-hochspannungsnetze-wird-jetzt-in-deutschland-hergestellt-302868109.html
03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2393050 03.09.2026 CET/CEST