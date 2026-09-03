St. Gallen - Die Nachfrage nach Büroflächen hat sich trotz Homeoffice wieder erholt. Doch nun steht mit KI die nächste Herausforderung vor der Tür. Die Raiffeisen-Ökonomen rechnen deswegen mit einem spürbaren Nachfragerückgang in den nächsten fünf Jahren. Die Anzahl leerstehender Büroflächen ist wieder geschrumpft, und der Markt hat sich laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie von Raiffeisen wieder gefangen. Zu verdanken sei dies dem anhaltenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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