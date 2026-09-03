Zürich - UZH-Forschende haben eine neuartige Therapie gegen Multiple Sklerose entwickelt, die gezielt die fehlgeleitete Immunreaktion stoppen soll, ohne das Immunsystem als Ganzes zu unterdrücken. Eine erste klinische Studie zeigt, dass der Ansatz sicher und gut verträglich ist. Zudem sind die gezeigten Wirkmechanismen vielversprechend. Das Prinzip könnte sich auch auf andere Autoimmunerkrankungen übertragen lassen. Die chronisch-entzündliche Autoimmunkrankheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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