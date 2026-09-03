DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Bei dem Autokozern droht ein Eklat. Sollte es dazu kommen, dass der Vorstand sein umstrittenes Sparpaket notfalls über eine außerordentliche Hauptversammlung durchsetzt, stellen sich die Arbeitnehmer auf einen Rechtsstreit ein. Man bereite sich darauf vor, "bis zum Bundesgerichtshof und weiter nach Europa" zu gehen, erfuhr das Handelsblatt aus Kreisen der Arbeitnehmerseite. Bei offiziellen Gesprächen am Montag und Dienstag war ein Kompromissversuch gescheitert. Das sagen mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Der freie Platz im Aufsichtsrat von Volkswagen soll noch vor der entscheidenden Sitzung des Kontrollgremiums, auf der das Sanierungspaket beschlossen werden soll, besetzt werden. Das Amtsgericht Braunschweig werde Marianne Heiß zur neuen Aufsichtsrätin bestimmen, erfuhr die Süddeutsche Zeitung. Heiß war bereits von 2018 bis 2025 Aufsichtsrätin. Wenn sie wieder im Amt ist, wäre das aktuelle Patt im Kontrollgremium, das durch den Rückzug von Susanne Wiegand kurz vor der Hauptversammlung entstanden war, beseitigt. Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch könnte sein Doppelstimmrecht ausüben. (Süddeutsche Zeitung)

KNDS - Florian Hohenwarter, KNDS-Chef für Deutschland, gibt sich zuversichtlich für einen zeitnahen Börsengang. "Ich bin weiter überzeugt, dass wir an die Börse gehen werden, mit Deutschland als Ankeraktionär neben Frankreich", sagte Hohenwarter. Der deutsche Staatseinstieg bringe Vorteile mit sich. "Manche strategischen Diskussionen muss ich anders führen, wenn ich rein privatwirtschaftlich organisiert bin", sagte Hohenwarter. Nach dem geplatzten Börsengang war in Berliner Kreisen auch diskutiert worden, ob sich der deutsche Staat wie Frankreich mit 50 Prozent an KNDS beteiligen könnte. Hohenwarter sagte der SZ, er halte diese Möglichkeit für unwahrscheinlich. Im Juli war der Börsengang abgesagt worden, weil die Eigentümerfamilien Bode und Braunbehrens unter den derzeitigen Marktbedingungen ihre Anteile nicht verkaufen wollten. (Süddeutsche Zeitung)

LUFTHANSA TECHNIK - Harald Gloy, seit Juli 2022 Mitglied des Vorstands von Lufthansa Technik und dort als Chief Operating Officer für Betriebsabläufe und Logistik verantwortlich, soll Anfang kommenden Jahres an die Spitze des Unternehmens rücken. Der Aufsichtsrat der Lufthansa-Wartungstochter werde am kommenden Freitag über einen entsprechenden Vorschlag abstimmen, berichtet das Handelsblatt mit Verweis auf Unternehmenskreise. Eine Berufung des 54-Jährigen sei den Angaben zufolge relativ sicher. Sprecher von Lufthansa Technik und der Konzernmutter wollten sich auf Anfrage gegenüber dem Handelsblatt nicht zu den Informationen äußern. (Handelsblatt)

METZLER - Das privat geführte Bankhaus steht in keinen Fall zum Verkauf. "Wir wollen uns weiter den Luxus gönnen, auch mal schnelle Gewinne liegen zu lassen, wenn wir sagen, dass das dem Kunden langfristig dient", sagte Vorstandssprecher Gerhard Wiesheu im Interview. "Das könnten wir als Niederlassung einer ausländischen Bank nicht." Investiert werde im Rahmen der Strategie in alle vier Geschäftsfelder. (Börsen-Zeitung)

WIRECARD - Seit Jahren muss Michael Jaffe die Pleite des einstigen DAX-Konzerns aufarbeiten. Im jüngsten Report mahnt der Insolvenzverwalter die Gläubiger zu mehr Geduld - mit einer ersten Abschlagszahlung ist weiter in ferner Zukunft zu rechnen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

HYIMPULSE - Der deutsche Raketenbauer ist in seiner aktuellen Finanzierungsrunde auf überraschend großes Interesse unter Anlegern gestoßen. Mit 50 Millionen Euro falle die Kapitalspritze um etwa die Hälfte höher aus als geplant, sagte Christian Schmierer, Mitgründer und Chef des Start-ups. "Damit haben wir für die weiteren Entwicklungsschritte einen Puffer." Die Bewertung des Unternehmens aus Neuenstadt nahe Heilbronn liege damit im dreistelligen Millionenbereich. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

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September 03, 2026 01:22 ET (05:22 GMT)

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