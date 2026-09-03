Zürich - Am Devisenmarkt zeigt sich der Franken am Donnerstag vor zahlreichen Konjunkturdaten etwas stabilisiert. In den vergangenen zwei Tagen hatte die heimische Währung sowohl gegenüber dem Euro als auch dem Dollar aufgrund der Zinserwartungen deutlich Federn gelassen. Hierzulande steht nun die Inflation für August im Fokus, gefolgt vom BIP für das zweite Quartal. Auch wenn ein leichter Anstieg der Teuerung erwartet wird, spiegeln sich laut Commerzbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab