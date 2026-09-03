Die Commerzbank-Aktie hat die Marke von 40 € überwunden und notiert nur noch knapp unter ihrem Rekordhoch von 41,05 €. Anders als in den vergangenen Jahren wird die Kursentwicklung inzwischen nicht mehr allein von steigenden Zinsen oder der Übernahmefantasie getragen. Das operative Geschäft wächst auch bei einem nahezu stagnierenden Zinsüberschuss. Genau das rechtfertigt eine höhere Bewertung - doch bei 40 € ist ein erheblicher Teil der Verbesserung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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