Wie gingen Insekten an Land? Bislang stellte diese Frage ein Rätsel dar. Ein internationales Forschungsteam hat nun ein Fossil untersucht, das wohl ein Mischwesen war - und eine Lücke im Stammbaum schliesst. Forschende haben neue Erkenntnisse über ein 324 Millionen Jahre altes Fossil gewonnen: Es konservierte die aussergewöhnliche Übergangsform eines Insekts, das von Wasser an Land ging. Ursprünglich hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab