Morges - Romande Energie hat den Umsatz und den Gewinn im ersten Halbjahr 2026 deutlich gesteigert. Auch auf das zweite Halbjahr schaut der Westschweizer Stromversorger zuversichtlich. Der Umsatz stieg im ersten Semester im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 407 Millionen Franken. Alle Geschäftsbereiche hätten mit einer «starken Dynamik» zum Wachstum beigetragen, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Das Betriebsergebnis EBIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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