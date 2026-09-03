Zug - Der Schraubenhändler Bossard hat einen neuen Finanzchef gefunden. Andreas Jaeger übernimmt die Aufgabe per 1. März und löst dann Stephan Zehnder ab, der seinen Rücktritt im letzten Mai angekündigt hatte. Jaeger ist hierzulande vor allem als ehemaliger CFO und interimistischer CEO des Forbo-Konzerns bekannt, für den er bis gegen Ende 2025 tätig war. Zuletzt war er laut dem Communiqué vom Donnerstag Konzernleitungsmitglied beim deutschen Stabilus-Konzern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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