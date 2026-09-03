Neuenburg - Die Teuerung in der Schweiz ist im August deutlich gestiegen und hat den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Die Jahresinflation erhöhte sich auf 0,8 Prozent von 0,4 Prozent im Juli, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Sie war damit überraschend hoch. Die Prognosen der Ökonomen hatten in einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP lediglich von 0,5 bis 0,6 Prozent gereicht. Höher war die Inflation letztmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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