Zürich - Die Baubewilligung für die Sanierung des ehemaligen Sanaro-Industrieareals in Vouvry (VS) ist rechtskräftig. Damit beginnt die Transformation dieses für das Chablais bedeutenden Standorts zu einem neuen, vielseitig nutzbaren Gewerbe- und Industriezentrum, das künftig mehreren Industrie- und Handwerksunternehmen Raum bieten wird. Während mehrerer Jahrzehnte war das Areal Standort von Sanaro, einem auf die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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