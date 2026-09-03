Bei Valneva ist wieder ordentlich Bewegung drin. Gestern legte die Aktie um +6,45% auf 2,99 € zu und gehörte damit zu den stärksten Werten am französischen Aktienmarkt. Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch zwar nicht. Der Blick richtet sich aber immer stärker auf den Borreliose-Impfstoff mit Pfizer und bei den Analysten liegen einige Kursziele weit über dem aktuellen Niveau. Borreliose-Impfstoff rückt näher an die Zulassung Bei Valneva ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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