Nach einer 11%-Rallye innerhalb eines Monats erhält die SAP-Aktie gleich zwei Dämpfer. UBS stufte das Papier von "Buy" auf "Neutral" zurück, Santander äußerte ebenfalls größere Zweifel. Bei einem Kurs von rund 182 € reagiert die Aktie bislang vergleichsweise gelassen. Dabei zielen die Analysten auf einen wichtigen Punkt: SAP besitzt zwar einen gewaltigen Datenschatz, bringt seine angekündigten KI-Agenten bislang aber deutlich langsamer zu den Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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