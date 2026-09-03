Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane SAP konnte zuletzt mit beeindruckenden Cloud-Umsätzen und einem soliden Auftragsbestand aufwarten und auch Puma wird immer noch als Reboundkandidat gehandelt, kämpft und ringt allerdings immer noch um jeden Prozentpunkt Marge. Doch die wirklich spannenden Geschichten verbergen sich oftmals abseits der großen Unternehmensnamen, in Nischen, die das Potenzial haben, nicht nur wirtschaftlich lukrativ zu sein. Manchmal bieten diese "Nischenplayer" sogar einen großen Nutzen für die Welt und die Menschheit. Genau hier hat bereits ein Spezialist für Umweltdienstleistungen sich in Stellung gebracht, der ein massives Problem anpackt und dabei zuletzt schon eine attraktive Kursentwicklung vollzogen hat. Hier riecht momentan vieles nach einem charttechnischen Ausbruch und dem Zünden der nächsten Raketenstufe. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf diese drei Unternehmen werfen und herausfinden, wo aktuell die größten Chancen schlummern!Den vollständigen Artikel lesen ...
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