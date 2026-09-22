SAP hat zuletzt gezielt eigene Aktien zurückgekauft und damit die jüngste Kursschwäche für Zukäufe genutzt. CEO Christian Klein brachte parallel eine ungewöhnliche Bewertungsdebatte ins Spiel. Charttechnisch steht die Aktie derweil an einer entscheidenden Widerstandsmarke. Rückkäufe, Reformruf und Bewertungsfrage SAP gehörte am Dienstagvormittag zu den schwächeren Werten im DAX. Der Konzern nutzt die zuletzt gedrückten Kurse gezielt für Rückkäufe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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