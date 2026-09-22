© Foto: Uwe Anspach/dpaMeta, Novo Nordisk, SAP, Siemens Healthineers: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
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|Auf dem Kapitalmarkttag von Novo Nordisk in Großbritannien präsentierte das Unternehmen langfristige Ziele statt konkreter Wachstumspfade. Mehrere Analysehäuser senkten daraufhin ihre Kursziele teils...
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|WALLDORF (IT-Times) - Analysten von JP Morgan haben einen Research-Bericht zum SAP-Softwarekonzern veröffentlicht und zeigen sich weiterhin vorsichtig beim deutschen ERP-Softwareentwickler. Die US-Investmentbank...
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|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Natalia Webster verspricht sich laut ihrem...
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|Siemens Healthineers links with Novo to advance liver fibrosis blood test
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|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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|META PLATFORMS INC
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|NOVO NORDISK A/S
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|SAP SE
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|SIEMENS HEALTHINEERS AG
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