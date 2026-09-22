Auf dem Kapitalmarkttag von Novo Nordisk in Großbritannien präsentierte das Unternehmen langfristige Ziele statt konkreter Wachstumspfade. Mehrere Analysehäuser senkten daraufhin ihre Kursziele teils massiv. Dazu wächst der Druck von außen: Konkurrent Viking Therapeutics meldete positive Studienergebnisse im GLP-1-Segment.Der dänische Pharmariese büßt nach dem Londoner Investorentag weitere 1,1 Prozent ein und notiert bei 34,46 Euro. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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