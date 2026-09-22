Unfassbar aber wahr! Eine neue Welle digitaler Kriminalität überrollt die globale Wirtschaft und definiert die Grenzen der Cybersicherheit völlig neu. Daten werden heute gezielt gestohlen und ganze Rechnersysteme attackiert, um mächtige KI-Modelle ohne Erlaubnis zu füttern. Diese hybride Bedrohung hat längst die Chefetagen der weltweit größten Technologiekonzerne erreicht. Jüngst enthüllte Gerichtsdokumente zeigen, wie tief der Schock selbst bei Branchenriesen wie Microsoft sitzt. Ein führender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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