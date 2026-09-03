Bern - Die Schweizer Bergbahnen haben von Mai bis Ende August einen erfolgreichen Sommer erlebt. Die Gästezahlen lagen sieben Prozent über dem Vorjahr und über einem Viertel über dem Fünfjahresschnitt. Hauptgrund für die positive Entwicklung war das heisse und sonnige Wetter. Die Schweizer Bergbahnen verzeichneten von Mai bis Ende August 2026 schweizweit sieben Prozent mehr Ersteintritte als im Vorjahr, wie der Branchenverband Seilbahnen Schweiz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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